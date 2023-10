Fitness Découvrez les 10 meilleures salles de sport à Tunis : des destinations incontournables à connaître absolument 10 octobre 23

by Julien Roussel



Ces dernières années, l’intérêt pour la santé et la condition physique s’est considérablement accru, entraînant l’émergence de plusieurs centres sportifs et salles de gym. À Tunis, plusieurs salles de sport ont ainsi vu le jour, offrant des installations modernes et des équipements de pointe pour aider les gens à prendre soin de leur santé et leur bien-être physique.

En réponse à cette tendance, nous avons procédé à une sélection rigoureuse des meilleures salles de sport de la ville, en prenant en compte tous les critères essentiels tels que la qualité du service technique, l’aménagement de la salle, la réputation générale, etc. Le cardio a plusieurs bienfaits, augmenter la testostérone par exemple …

Keep Cool Tunis

Implantée au cœur du centre commercial Zephyr à La Soukra, Keep Cool Tunis se distingue en tant que salle de fitness contemporaine et moderne. Cette destination sportive offre une diversité d’options allant de la musculation et du cardio aux séances collectives de yoga, de Pilates et de Zumba.

Keep Cool Tunis est équipée de matériel de haute qualité pour vous offrir une expérience sportive exceptionnelle. De plus, elle propose un espace spécialement conçu pour la détente, permettant ainsi de se relaxer après l’effort.

Adresse : Centre Commercial Zephyr, La Soukra / Téléphone : +216 71 94 71 07.

Skill Fit

Skill Fit se démarque en tant que centre de remise en forme professionnel, idéalement situé à proximité de votre domicile, offrant une variété d’activités axées sur la qualité. Il dispose également d’une équipe de professionnels qualifiés et d’équipements de pointe assurant votre bien-être et votre sécurité.

Que vous soyez débutant, athlète expérimenté ou senior de plus de 60 ans, que vous recherchiez des cours collectifs, un encadrement personnalisé pour optimiser vos performances ou une solution pour gérer le stress ou les douleurs dorsales, Skill Fit est là pour répondre à l’ensemble de vos besoins, quelle que soit votre condition physique.

Adresse : Centre LAHGA-Ain Zaghouan Nord (En Face de l’hôpital Mongi Slim 1046) / Téléphone : +216 36 105 582.

California Gym

California Gym est une salle de sport de renommée établie en Tunisie, est reconnue pour son ambiance branchée et ses équipements de fitness de pointe qui sont disséminés à travers tout le pays. Son caractère distinctif réside dans son engagement à offrir à ses adhérents une expérience unique grâce à des cours de groupe pré-chorégraphiés élaborés par des experts internationaux de renom dans le domaine du fitness.

Les adhérents ont ainsi l’opportunité de bénéficier d’un entraînement complet et divertissant qui fusionne harmonieusement la danse et le renforcement musculaire. Notons également que California Gym est le tout premier club certifié par LesMills, un leader mondial du fitness basé en Nouvelle-Zélande, ce qui garantit l’excellence des services qu’il propose.

Adresse : Tunisia Mall Tunis 1053 / Téléphone : +216 36 364 053.

Hype Gym

Situé à La Soukra, Hype Gym propose une vaste gamme de cours collectifs soigneusement conçus pour répondre à vos besoins, quelle que soit votre condition physique, accompagnés d’équipements de pointe pour une expérience d’entraînement optimale.

Vous serez également ravis de découvrir un espace spécialement aménagé pour le crossfit, entièrement équipé pour des séances d’entraînement exigeantes. De plus, Hype Gym offre des programmes de remise en forme personnalisés, conçus sur mesure en tenant compte des capacités et des aspirations individuelles de chaque membre.

Arena Gym

En franchissant les portes de l’ARENA GYM, vous pénétrez dans un espace de plus de 2500 m² dédié à une expérience de fitness haut de gamme, équipé des dernières technologies. En adhérant à cette salle, vous vous offrez une immersion dans un univers passionnant et stimulant, notamment grâce aux cours certifiés Les Mills dispensés par des professionnels qualifiés.

Vous pouvez ainsi bénéficier d’équipements de pointe et de programmes personnalisés pour une pratique optimale de votre activité physique. À la fin de chaque séance, vous repartez revigorés et au meilleur de votre forme physique.

Adresse : Arena Gym Premium La Soukra, Rue du parc, La Soukra, Tunisia / Téléphone : +216 28 588 084.

Le Club de Gammarth

Idéalement situé en bord de mer à Gammarth, ce complexe sportif offre une vaste gamme d’activités pour votre bien-être, comprenant notamment la cardio-musculation, le cross-fit, la piscine, l’aqua fitness, le cycling, le spinning et le squash.

Ce magnifique espace, qui s’étend sur plus de 6000 m² en bord de mer, vous promet une expérience unique. Niché sur la superbe plage de Gammarth, il est entouré d’une oasis de verdure, créant ainsi un cadre naturel idyllique pour une pratique sportive en totale harmonie avec la nature. Le club Gammarth constitue donc l’endroit parfait pour revitaliser votre corps et apaiser votre esprit, vous permettant ainsi de retrouver votre bien-être optimal.

Adresse : Zone touristique Cap Gammarth, Gammarth 2070 / Téléphone : +216 71 912 212.

Carthage CrossFit

Carthage CrossFit est une salle de sport pionnière dans le domaine du CrossFit en Tunisie. Elle propose une diversité de cours encadrés par des coachs expérimentés, offrant une méthode d’entraînement de haute intensité basée sur une variété de mouvements fonctionnels, conçue pour convenir à tous les niveaux de condition physique.

Carthage CrossFit s’étend sur plus de 500 mètres carrés, comprenant un espace extérieur unique et agréable. En plus des séances d’entraînement, la salle offre également des services de kinésithérapie, des cours spécifiques, du coaching privé, ainsi que des WOD et des cours personnalisés complets pour répondre aux besoins individuels des clients.

Adresse : 58 bis, rue de l’industrie, charguia 1,2035 Tunis, Tunisie/ Téléphone : +216 29 477 007.

Galaxy Gym

À Galaxy Gym, les clients peuvent profiter d’une expérience sportive exceptionnelle dans un environnement agréable équipé d’installations spacieuses et climatisées ainsi que d’équipements de pointe pour une expérience sportive optimale. Les coachs hautement qualifiés de Galaxy Gym sont présents pour accompagner, motiver et fournir un soutien constant aux clients dans la réalisation de leurs objectifs sportifs.

Galaxy Gym accueille toutes les tranches d’âge, des adultes aux adolescents et aux enfants, en proposant une variété de cours adaptés à chaque groupe dans l’espace dédié au fitness. De plus, la salle met à votre disposition des espaces de musculation et de Cardio Training qui sont équipés de matériel de première qualité pour répondre à toutes vos exigences en matière d’entraînement.

Adresse : Rue Hassinette, Tunis 1073, Tunisie / Téléphone : +216 71 905 378.

Square Fit

Chez le club de fitness, Square Fit, large gamme d’équipements TechnoGym dernière génération a été soigneusement sélectionnée pour satisfaire toutes les préférences et besoins en matière de remise en forme. L’établissement dispose également d’un espace cardio varié et propose des cours collectifs dirigés par des instructeurs agréés, incluant des programmes réputés tels que Lesmills et d’autres options de qualité. Et pour satisfaire pleinement ses membres, Square fit propose également des cours spécialement conçus pour les femmes et des programmes adaptés aux enfants, garantissant que chacun puisse trouver le programme qui lui convient.

Les membres de Square Fit auront également accès à deux vestiaires haut de gamme offrant une expérience de luxe et de confort inégalée. Chaque vestiaire est équipé d’un espace sauna où les clients peuvent se détendre et se ressourcer après leur séance d’entraînement.

Adresse : Lot E28, Avenue El Fell، Ariana 2093, Tunisie / Téléphone : +216 71 815 171.

Coco club

Le Coco club est un établissement de remise en forme et de bien-être de premier ordre, qui s’étend sur une impressionnante superficie de 1200 m², offrant une multitude d’installations exceptionnelles conçues pour répondre à tous les besoins en matière de remise en forme et de détente.

Les clients peuvent profiter d’une gamme d’activités sportives, y compris un espace CrossFit en plein air et une piscine intérieure chauffée traitée au sel. En outre, l’établissement offre un espace de bien-être de luxe avec les marques SOTHYS et THALGO/SPA, pour une expérience de détente ultime.

L’offre du club comprend également un hammam apaisant, un spa revitalisant, une piscine rafraîchissante, ainsi que de nombreuses opportunités sportives pour vous aider à atteindre vos objectifs de remise en forme tout en vous détendant dans un cadre élégant et moderne, faisant du Coco club l’endroit idéal pour prendre soin à la fois de votre corps et de votre esprit, ce qui vous permet de vous sentir revitalisé et en forme.

Adresse : 126 1082, Av. Jugurtha, Tunis, Tunisie / Téléphone : +216 71 845 115.