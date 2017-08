Aventure Tunisie : le paradis de l’équitation 08 août 17

En Tunisie, il n’y a pas que les chameaux qui peuvent vous promettre de longues balades au milieu de la nature. On ne le mentionne peut-être pas souvent mais l’équitation est une activité populaire dans le pays.

En effet, les chevaux ne sont peut-être pas les vedettes de l’écran quand des films sont tournés au Sahara, ou dans des zones arides en pays africains mais sachez qu’en Tunisie, ce sont de véritables stars pour les randonnées. Qu’il s’agisse d’une promenade en plein désert ou à la campagne, l’équitation est le meilleur moyen pour découvrir la beauté de chaque recoin. C’est ainsi que de nombreux opérateurs proposent différents trajets sur le dos de l’étalon qui vous plait.

Les touristes qui ont une certaine notion en équitation peuvent s’aventurer tout seul pendant une heure après quelques conseils d’un opérateur qualifié. Par contre, seuls les plus habitués sont autorisés à partir pour une longue promenade, ce qui nécessite tout de même une bonne préparation. En effet, le désert reste un endroit hostile et il faut savoir à l’avance à quoi s’attendre et comment faire face à telle ou telle situation. Ainsi, il convient de mettre en relief deux points clés qui feront de votre balade à cheval en Tunisie une vraie réussite.

Les centres d’équitation en Tunisie

Peu importe votre niveau en termes d’équitation, sachez qu’intégrer un centre spécialisé dans ce domaine en Tunisie vous permet de vous familiariser très vite avec ce discipline. Pour être bref, vous pouvez profiter de cette activité que vous soyez un débutant ou un grand habitué. Pourtant, mieux vaut être prudent et ne pas tenter une expédition qui dure plus de deux semaines si vous commencez justement à vous initier à l’équitation. Le plus pratique, c’est de vous fondre tout d’abord avec les habitués sur un court parcours. Au fur et à mesure que vous progressez, vous serez apte à prendre votre propre envol. Mais pour profiter au maximum de la balade, une sortie en groupe est plus divertissante.

Tous les centres d’équitation présents dans ce pays sont acclimatés à ce genre de situation. L’un des plus célèbres est le Royal Carriage Club Riding School grâce à son cadre et à la grande variété de parcours qu’il propose. Le circuit, que cette école propose, va de la plage jusque sur des sites d’exception qui offrent un paysage à couper le souffle. Cet établissement réserve ainsi aux touristes une journée récréative où le déjeuner se prend en groupe, sous forme de barbecue. Si l’itinéraire de la promenade va en direction de la plage, au programme, vous avez un petit pique-nique pour vous ressourcer et faire quelques partages.

Les autres trajets nécessitent plusieurs jours de traversée mais offrent l’opportunité de découvrir une multitude de paysage de toute beauté. Pour cela, il faut vous préparer à dormir à la belle étoile sous une tente, de quoi vivre pleinement l’esprit du désert. Une escapade au désert du Sahara est la plus conseillée aux vacanciers pour voir un environnement diversifié, à l’exemple des montagnes, des dunes et d’oasis. Après un voyage fatiguant, vous pouvez vous rafraichir dans un magnifique point d’eau, à l’ombre sous les palmiers.

Ceux qui veulent vraiment allier tourisme et équitation sont invités à rejoindre la tournée qui se déroule au sud de la Tunisie. Visitez des monuments emblématiques, à l’instar du fort d’El Ksour, implanté dans les montagnes, dont la couleur s’inspire de celle du désert. Vu le nombre considérable de sites à voir dans cette partie du pays, optez pour des randonnées équestres qui vous permettront de traverser des lieux qui ont des attraits touristiques.

Que faut-il savoir avant de s’embarquer dans une randonnée équestre ?

La préparation physique est un point important à considérer avant de se lancer dans une expédition à cheval. Bien que la plupart des personnes l’ignorent encore, sachez que l’équitation est avant tout un sport d’endurance. En effet, sur le dos d’un cheval, vous allez devoir maintenir un certain rythme et rester sur la même position durant des heures. Le corps qui penche légèrement en avant engendre beaucoup de tension même si cela semble insignifiant au début. Force est de rappeler que les balades de courte durée ne demande pas un programme de préparation spécifique, contrairement aux grandes randonnées qui durent des jours. Ainsi, vous optez pour cette grande aventure, il est indispensable de veiller à votre état de santé tout en travaillant les deux zones suivantes :

Renforcer la hanche et les jambes : En renforçant ces parties de votre corps, vous serez plus apte à rester en selle pendant des heures d’affilée. Pour y parvenir, quelques séances d’entraînement dans les escaliers suffisent amplement. Tous les matins ou selon l’heure dans la journée qui vous convient, placez-vous sur l’escalier tout en tenant fermement la balustrade avec votre main gauche ou droite. Dans cette position, reculez vers l’arrière jusqu’à ce que vous parveniez à être dans une posture qui imite votre mouvement sur l’étrier de la selle. Réalisez quelques séries lentes avant de les compléter avec d’autres exercices similaires.

Core training : En équitation, le core training reste un exercice important pour travailler la majeure partie de votre corps, à commencer par les épaules, le tronc et enfin les hanches. Il s'agit entre autres d'améliorer votre équilibre et de rester dans une position confortable, peu importe la durée du voyage. Pour cet entraînement, vous pouvez exécuter des mouvements simples, comme les pompes par exemple.

Afin que la balade se déroule à votre convenance, il est essentiel de respecter la limite de poids, spécifiée par les opérateurs. En générale, les personnes qui dépassent les 85 kilogrammes ne peuvent prendre part à une expédition pour des raisons de sécurité.

Il convient aussi de souligner que le style vestimentaire est tout aussi important vu le type de territoire sur lequel vous vous exposez. Une équitation au Sahara exige le port obligatoire d’une écharpe, non seulement pour se protéger du soleil mais aussi pour se couvrir lors d’une tempête de sable. Pour être à l’aise dans le désert, peu importe la variation de la température, il faut superposer les vêtements que vous portez. Pendant la journée, choisissez des accoutrements fins, légers et aérés pour le haut du corps. Les hauts qui collent facilement à la peau sont à exclure, surtout le coton, qui se mouille rapidement lorsque vous suez, ce qui pourrait vite devenir inconfortable.

Il en est de même pour le bas du corps. Privilégiez des pantalons légers, des shorts ou des pantalons de randonnées transformables. Pour la nuit, faites le nécessaire pour rester bien au chaud car dans le désert, la température peut chuter très vite.

Bref, la Tunisie offre aux touristes deus types d’équitation : le type touristique et le type grande expédition qui peut durer plusieurs jours. Si vous souhaitez participer à une longue randonnée équestre, une préparation progressive est exigée afin d’acclimater votre corps. Une fois que vous avez fini votre phase d’initiation, partez pour une belle aventure et découvrez des sites fabuleux. Vous aurez le choix entre parcourir les dunes, les montagnes ou déboucher sur des oasis. Partagez des moments inoubliables avec les autres randonneurs autour d’un déjeuner à midi ou autour d’un feu le soir.