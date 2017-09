Business Top 5 des meilleures opportunités de franchise 08 août 17

by Julien Roussel



Depuis ces dernières années, la Tunisie a connu une croissance économique considérable. Ce fait attire de plus en plus les investisseurs. Si vous en faites partie mais que vous ne savez pas dans quel domaine vous lancer et quelle que soit votre population cible (familles, jeunes entrepreneurs, PME…), voici une liste non exhaustive des meilleures franchises dans lesquelles vous pourriez investir.

Alparq

En devenant une franchise de la marque suisse Alparq, vous pourrez ouvrir votre propre parc d’hébertisme aérien tout en bénéficiant d’une formation complète et d’une assistance permanente. Basée à Genève, Alparq offre aux amateurs de sensations fortes de tout âge la possibilité de créer leur propre site d’hébertisme aérien écologique et l’occasion de faire plaisir à toute la famille. Le parc peut être créé à partir des arbres existants ou installé à l’aide de poteaux en bois et en acier, ou résulter de la combinaison des deux méthodes.

Comme la sécurité est primordiale, tous les équipements et les jeux aériens proposés par Alparq sont conformes aux normes de sécurité européennes les plus strictes pour garantir une fiabilité optimale. Les aventuriers seront fixés en permanence à un système de rétention de câble en acier, et ce, sans aucun risque de tomber. Alparq vous donne le choix entre deux options : un parc aérien fixe pouvant être installé à l’intérieur ou à l’extérieur et un parc d’hébertisme mobile pouvant être érigé sur une base temporaire lors d’évènements en tout genre et dans les centres commerciaux, par exemple.

Concernant le contrat de franchise, Alparq accordera au master-franchisé le droit d’être le seul parti à identifier et à engager les franchisés potentiels. Celui-ci recevra une commission pour chaque parc d’hébertisme aérien vendu et un revenu régulier tiré du chiffre d’affaire réalisé par le franchisé. Alparq s’engagera à vous fournir l’ensemble des produits et services nécessaires, dont l’entretien annuel du parc, les audits de sécurité et l’accès à son site web. En se basant sur les autres contrats de franchise existants, vous pourrez attendre un retour sur investissement après 18 à 24 mois de fonctionnement.

Funtopia

Les franchises de la marque Funtopia reflètent ses valeurs fondamentales, que sont l’amusement, l’activité, la sécurité et la courtoisie. Funtopia est à même de créer des centres de divertissement alliant plaisir et sport afin de donner à toute la famille l’occasion de se retrouver. La marque permet ainsi aux enfants et aux adultes de trouver du plaisir tout en bénéficiant d’un mode de vie sain.

Funtopia compte 8 franchises aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Malaisie, au Moyen-Orient et en Bulgarie ainsi que 3 autres à venir en 2017. Elle est dotée d’une équipe d’experts spécialisés en conseil, en conception et en gestion de sites. Elle propose une panoplie d’infrastructures pour varier les défis des clients : murs d’escalade, toboggans géants, parcours de cordes, grottes artificielles, trampolines… Funtopia se basera sur le marché que le franchisé souhaite percer pour trouver l’emplacement idéal et choisir les infrastructures à fournir.

Les frais de franchise comprennent la marque, le design, l’assistance administrative, la fourniture des infrastructures, l’accès au site internet et bien d’autres encore ; le tout contre 6% du chiffre d’affaire mensuel brut.

SmartPA

SmartPA vous offre l’occasion de faire partie d’une grande marque mondiale. Comptant actuellement plus de 150 partenaires répartis en Afrique du Sud, au Royaume-Uni, en Amérique, en Australie et en Europe, SmartPA offre un soutien administratif, une assistance commerciale et un service d’externalisation de secrétariat aux grandes entreprises, aux PME et aux particuliers. E

lle propose 9 types de forfait répondant au mieux à vos besoins. Devenir un franchisé SmartPA vous permettra de profiter de son solide réseau de partenaires prêts à vous aider à tout moment. De plus, cette marque investit massivement dans la publicité nationale et dans les supports numériques. Dans le cadre de votre contrat de franchise, SmartPA s’engage à fournir la formation et le soutien continu dont vous aurez besoin, et ce, sans frais supplémentaire. Ses prestations de coaching d’affaire couvrent également l’aide à la gestion de votre entreprise, la formation aux nouvelles technologies, le soutien marketing, la construction de votre pipeline de vente et la livraison de vos produits.

Eazi-Apps

Même sans expérience technique, vous pourrez profiter d’un revenu récurrent considérable en créant des applications mobiles pour les entreprises. La vente de Smartphones a franchi la barre des milliards et le marché de l’application sud-africaine a augmenté de 25 %.

Profitez de cette occasion pour créer votre propre entreprise d’applications mobiles et percer dans ce domaine en Tunisie. Pour cela, il n’y a rien de mieux que de devenir une franchise de la marque Eazi-Apps. Vous bénéficierez d’une formation professionnelle, d’un mentorat d’affaires, d’un pack de lancement marketing d’envergure internationale…

Elle met à disposition une technologie innovante et un soutien continu pour vous aider à bâtir votre empire. Avec Eazi-Apps, vous pourrez travailler où et quand vous voulez. Vous n’aurez besoin que d’un ordinateur portable, d’un téléphone et de votre énergie. Cette marque vous propose effectivement un forfait clé en main où vous profiterez d’une formation complète de deux jours, d’un support dédié et de sa bibliothèque spécialisée en marketing, entre autres.

Young Entrepreneurs

Comme son nom l’indique, l’enseigne Young Entrepreneurs se propose d’aider les jeunes entrepreneurs à démarrer et à développer leur propre microentreprise de manière ludique. Pour susciter l’esprit d’entreprise chez les enfants, elle a créé des programmes leur permettant de découvrir l’argent et le monde des affaires à travers des jeux, des activités interactives, des simulations, des supports multimédias et des applications en ligne.

Le contenu, le format et les activités proposés dans ces programmes ont été soigneusement mis au point par des professionnels locaux et internationaux pour initier les enfants à la vie réelle et leur donner les compétences sociales dont ils auront besoin. Le contrat de franchise de Young Entrepreneurs offre, entre autres, une formation complète, un soutien continu, une flexibilité des heures de travail et une opportunité de travail enrichissante. Les buts de Young Entrepreneurs consistent à créer et à renforcer la capacité entrepreneuriale des jeunes de tout âge. La vision de la marque s’aligne avec celle du professeur Albert Shapiro de l’Université d’État de l’Ohio qui pense que les gens ne naissent pas entrepreneurs, mais le deviennent.