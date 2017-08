Aventure Les randonnées à dos de chameau en Tunisie 08 août 17

by Julien Roussel



La Tunisie, un joyau à l’extrême nord de l’Afrique, offre un large éventail de découvertes et d’activités aux touristes. Ses magnifiques plages et ses paysages idylliques lui ont rendu célèbre. Mais en dehors de ces attraits caractéristiques, la Tunisie offre aux visiteurs quelque chose d’assez spéciale.

Il s’agit des promenades à longue distance à dos de chameau, plus communément appelé « Camel trekking » dans l’envergure internationale. Se balader en chameau peut sembler similaire aux activités équestres, mais quand le décor est un désert affichant un environnement parmi les plus beaux et les plus poétiques au monde, l’on se rend compte que c’est une expérience unique à vivre au moins fois dans sa vie.

Cette pratique très convoitée en Tunisie n’est cependant pas destinée à tout le monde même si la grande majorité des intéressés peuvent s’y adonner. En effet, il y a quelques informations que vous devez prendre en compte pour mieux comprendre et optimiser votre aventure en Tunisie. Pour vous aider, voici les détails en quelques lignes.

Le choix de la saison

Le « Camel trekking » peut être une expérience palpitante à ne pas rater si vous comptez partir en Tunisie. Cette activité bien agréable nécessite toutefois quelques mises en gardes, surtout concernant les conditions météorologiques qui impactent considérablement le bon déroulement de la randonnée.

En effet, cette activité peut être qualifiée d’activité extrême, idéale pour tous ceux qui sont à la recherche de sensations forte. La variation de la température dans le désert constitue souvent un obstacle, mais c’est ce qui rendra le périple encore plus intense. En hiver, il n’est pas rare que des bouteilles d’eau deviennent de la glace pendant la nuit. Mais en été, attendez-vous à connaître les températures les plus hautes que vous n’avez probablement jamais vues.

Cette aventure nécessite ainsi une préparation méticuleuse. Vous devez par conséquent planifier votre voyage à bon escient et ne rien laisser au hasard car la moindre négligence peut vous coûter cher. Les saisons les plus favorables pour faire de la randonnée à dos de chameau sont au printemps et en automne. Les températures sont moins extrêmes et les vents moins violents. De plus, la variation de la température est moins importante le jour et la nuit durant ces périodes.

Les vêtements et les matériels

Avant de prendre le chemin à dos de chameau, il est important de bien choisir l’emballage des matériels et les sacs à emporter. En effet, à part la température mentionnée plus haut, l’environnement-même détermine la nature des objets et des matériels que vous emmènerez avec vous. Le désert est aussi magnifique que dangereux si vous n’êtes pas équipé convenablement. Vous serez confronté à des vents qui tourbillonnent et à du sable qui risque de frapper en plein visage. Une écharpe pour vous protéger est ainsi indispensable tout comme des lunettes de soleil. Optez pour un grand tissu pouvant bien couvrir votre tête et votre épaule, cela vous sera bien utile lorsque la température baisse. Le mieux, c’est de mettre plusieurs couches de vêtements. La forte chaleur est pénible mais le froid extrême est d’autant plus dur à vivre. Evitez les jupes et les autres habits courts même si c’est tentant de s’habiller léger lorsqu’il fait très chaud car vous risquez de vous bruler avec la sellette qui vous frotte à cause des mouvements turbulents du chameau. De plus, il vous faudra vous couvrir pour prévenir les coups de soleil.

Les bons gestes durant le voyage

En montant le chameau, n’essayez pas d’équilibrer l’animal afin d’éviter de le perturber. Ne le serrez pas trop fort entre vos jambes et tenez-vous droit pour avoir un maximum de confort. Pour votre santé, mettez votre eau toujours à portée de main. Durant votre voyage, comme vous ne pouvez pas vous arrêter trop fréquemment, veillez à transporter la quantité d’eau nécessaire jusqu’au prochain arrêt. Pensez également à emmener des aliments consistants comme des barres protéinées et quelques sucreries car vous en aurez besoin si votre parcours est assez long.

Les randonnées à dos de chameau peuvent se dérouler de différentes manières selon le choix et les envies des voyageurs mais ne dépendent pas uniquement de la météo. Il existe de nombreuses offres ainsi que de nombreuses activités proposées par différents organisateurs de tournée. Il y a par exemple des randonnées plus simples ou plus courtes que d’autres, ou bien plus agrémentées et plus segmentées que d’autres. Nous reviendrons plus tard sur certaines de ces activités mais sachez que grâce à cette aventure, vous aurez l’occasion de découvrir toute la culture locale. Un guide habitué à votre chameau vous accompagnera et votre seule responsabilité sera de donner un nom à votre chameau. Ces animaux n’ont pas tendance à avoir des noms permanents.

Si vous expérimentez un voyage qui intègre une nuitée, vous profiterez évidemment de la nourriture locale et vous dormirez peut-être sous une tente bédouine en fonction de l’endroit où vous vous aventurez. La plupart de ces voyages nocturnes impliquent effectivement un séjour sous les étoiles, ce qui rendra le périple encore plus spécial pour vous.

A la grande joie des touristes, le désert immense offre de nombreuses possibilités de découvertes et d’activités lors d’une randonnée à dos de chameau. Parmi les plus célèbres, on peut citer :

Le lac Houidhat Erreched

C’est probablement le type d’activité qui surprend le plus lorsqu’on parle de « camel trekking ». On a tendance à penser qu’il s’agit juste de parcourir le sable à dos de chameau. En fait, le lac Houidhat Erreched offre quelque chose de différent mais surtout magnifique. Admirez le cadre captivant du Sahara en Tunisie et venez vous ressourcer au bord du lac d’eau chaude entouré de dunes immenses. Plonger dans ce point d’eau thermale dans cet environnement féerique se présente comme une expérience unique dans votre vie.

Route de la soie

Si vous êtes mordu d’histoire et passionné par l’artisanat, ce parcours est fait pour vous. Il s’agit d’une route qui relie l’est à l’ouest du pays et qui a alimenté différentes légendes que votre guide vous contera au fur et à mesure. C’est la route empruntée par les vendeurs de soise pour vendre leurs produits à travers le pays. Ce chemin intact et chargé d’histoire vous fera voyager dans un passé lointain.

Randonnées Oasis

C’est probablement l’un des itinéraires de randonnée à dos de chameau les plus prisés qui permettent d’explorer les nombreuses oasis que le Sahara a à offrir tout en profitant de sa culture et de la gastronomie locale. Dirigez-vous vers les Bédouins et aventurez-vous entre les villages pittoresques qui ornent le désert. Toutes sortes d’attractions vous y attendent avec l’hospitalité de la population toujours ravie de vous accueillir.

Les randonnées à dos de chameau en Tunisie vous offre de nombreuses opportunités exceptionnelles. Cette activité n’a rien à voir avec les périples cahoteux affalés par des tempêtes de sable. Même si les précautions sont à prendre au sérieux, les dangers ne surviennent que très rarement, et la beauté du paysage et les belles surprises qui vous y attendent en valent toujours la peine. L’environnement apaisant et envoutant du Sahara, la convivialité et l’hospitalité des habitants des petits oasis et la culture bien ancrée vous fascineront. Chacune des tournées a quelque chose de différent à offrir.