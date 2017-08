Aventure Top 5 des randonnées en Tunisie 08 août 17

by Julien Roussel



La Tunisie est surtout connue pour ses plages glorieuses que les touristes sont vite surpris par la diversité de son paysage et la richesse de son patrimoine. En partant à la découverte de cette nation, vous pouvez expérimenter quelques-unes des plus belles randonnées du monde.

La beauté de la Tunisie se dévoile au fur et à mesure que l’on l’explore. Son histoire riche et mouvementée la rend particulièrement fière tandis que ses paysages magnifiques dessinent des circuits de randonnée enviés par les plus adeptes.

Voici le top 5 des randonnées qui devraient vraiment figurer sur votre liste si vous tenez à voir le meilleur de la Tunisie à pied. Certains sont difficiles, d’autres plus faciles, mais tous vous permettront de profiter pleinement du pays. Prenez également note des conseils pratiques que vous devriez prendre en compte avant de partir, afin que vous soyez prêt pour les merveilles qui vous y attendent.

Les 5 meilleures randonnées en Tunisie

Randonnée du Lac Ichkeul

Pour ceux qui sont proches de Bizerte, la ville portuaire par excellence, c’est l’option idéale. Le lac est niché dans un immense parc naturel classé patrimoine mondial par l’Unesco, à environ 30km à l’ouest de Bizerte. Le lac abrite de nombreux oiseaux migrateurs et des oiseaux rares voire endémiques. Vous rencontrerez peut-être aussi des buffles, des chacals, et quelques autres animaux qui se dissimulent et vous observent de loin. Vous aurez accès à la montagne de Jebel Ichkeul.

Randonnée de Djebel Boukornine

Pour ceux qui recherchent un peu de frissons, c’est le parcours idéal. Vous n’avez pas de souci à vous faire car il n’y a aucun risque ni pour santé et encore moins pour votre vie. Il y a cependant certaines limites à respecter car au sommet des montagnes se trouve une base militaire qu’il ne faut pas franchir.

Ce n’est pas seulement cette base militaire qui rend cette randonnée aussi spéciale. Cet endroit fût autrefois le parc national Boukornine. Ce parc a été déserté depuis, mais il est intéressant de se promener dans la région et de profiter des points de vue époustouflants en hauteur. Cette piste de 8 km se parcours généralement en 4 heures. De plus, préparez-vous à arpenter 2 352 m de hauteur.

Randonnée à Mides

Ce parcours est idéal si vous tenez à découvrir la vraie culture tunisienne. En effet, le petit village de Mides est une excellente représentation de l’identité culturelle de ce pays à l’extrême nord de l’Afrique. Il fourmille d’oasis que vous pourrez parcourir selon vos envies et selon ce que vous recherchez. Cheminez de villages à village, explorez des canyons, des gorges et des points d’eaux qui réservent souvent de nombreuses surprises. Vous enchainerez les dégustations et les belles rencontres au fur et à mesure. Ce sera à vous de décider d’où commencera et d’où se terminera votre périple.

Randonnée à Kairouan

Si vous débutez dans les randonnées, on vous recommande de parcourir Kairouan. Cette ville possède d’excellents sentiers de randonnées balisés et bien entretenus qui ravissent les visiteurs. A la différence de la plupart des sentiers sur notre liste, celle-ci offre un paysage plus urbain. Au fil de vos promenades, vous trouverez diverses attractions telles que La Grande Mosquée, les Piscines d’Aghlabides ou encore la Mosquée El-Ghofran. Vous aurez la chance d’immerger dans le patrimoine tunisien et vous ferez le plein de nouvelles connaissances. L’ensemble du parcours fait environ 10 km que vous cheminerez à votre rythme.

Randonnée à Zaghouan

Pour clôturer cette liste, découvrez le Zaghouan qui figure parmi les plus laborieuses que vous atteindrez via la Sidi Bougrabine. Cette route qui s’étend sur plus de 24km présente de nombreuses élévations. C’est pour ce genre de parcours que les séances de préparations prennent tout leur sens. Les plus téméraires marcheront durant plus de 6 heures. Ce circuit entoure une vertigineuse montagne. La façade sud-ouest est le meilleur point de départ, mais si vous aimez les défis ou si l’escalade est votre point fort, la pente de Djebel, presque verticale, n’attend que vous. Cette randonnée marque profondément tous ceux qui l’ont essayé.

Ce qu’il faut savoir avant de commencer la randonnée

Soyez bien équipés

Vous avez vu à travers les randonnées que nous avons citées que chacune d’entre elles est unique. Un grand nombre de randonnée présente une élévation qui nécessite des équipements supplémentaires comme des poteaux de trekking, par exemple, pour vous aider à poursuivre le chemin.

Vous devez vous munir de chaussures de randonnée appropriées afin d’éviter les ampoules ou autres désagréments de la marche sur une longue distance et sur chemin accidenté. Ensuite, il vaut mieux avoir un GPS.

Une préparation adéquate

Prenez en compte le kilométrage et l’élévation qui nécessite des conditions physiques particulières si vous avez choisi un défi éventuellement difficile. Une préparation au préalable est nécessaire surtout si vous n’êtes pas habitué à de telles activités plus ou moins extrêmes. Le processus de préparation devrait commencer environ trois mois avant la dite randonnée à raison d’un entrainement d’au moins trois jours par semaine selon vos possibilités.

Pendant vos séances de préparation, ciblez davantage vos jambes et vos cuisses qui seront les plus sollicitées durant la marche. Courir sur un terrain difficile et sur des routes accidentées est l’une des meilleures solutions, histoire de vous familiariser avec le type d’environnement auquel vous allez faire face. Cela vous permettra également de garder la forme et de rester tonique et énergique pour être au top le jour J.

Les autres exercices

Vous ne devriez pas non plus négliger les exercices de musculation. Même s’il ne s’agit pas de se forger un corps de rêve, gardez en tête que vous transporterez des sacs à dos lourds le long de votre voyage. Le but n’est pas de gonfler vos muscles pendant la période de préparation, mais plutôt d’augmenter votre force en générale.

Trouvez environ six exercices par séance d’entraînement, en ciblant toutes les zones du corps et en supportant un poids de plus en plus important. Les étirements et quelques mouvements gymnastiques devront également figurer dans vos exercices quotidiens.

Une alimentation adéquate

D’autre part, adopter un régime alimentaire sein et approprié à l’effort physique que vous allez entreprendre est essentiel. Si cela fait déjà partie votre vie quotidienne, vous demeurerez stable, par contre, si vous commencez à changer votre alimentation, vous remarquerez vite votre gain d’énergie. Si vous optez pour des aliments gras ou sucrés, vous vous sentirez immédiatement faible. Au lieu de cela, privilégiez les protéines maigres et les légumes. Votre apport en glucides doit également augmenter durant la préparation. Si vous sentez que vous manquez toujours d’énergie, un supplément en nutriments essentiels doit être pris. Assurez-vous également de toujours transporter suffisamment d’eau car la déshydratation diminue votre énergie.

Bref, la Tunisie offre des randonnées uniques et variées qui la rendent si authentique. Certaines d’entre elles sont faciles et destinés à toute la famille tandis que d’autres semblent être conçues pour les aventuriers dans l’âme. Que ce soit pour parcourir et explorer une ville historique ou pour monter l’adrénaline en traversant des routes complexes, la Tunisie offre des expériences palpitantes à voir au moins une fois dans la vie.